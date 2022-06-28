الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
العثور على 46 جثة داخل شاحنة في ولاية تكساس الأمريكية
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العثور على 46 جثة داخل شاحنة في ولاية تكساس الأمريكية

العثور على 46 جثة داخل شاحنة في ولاية تكساس الأمريكية
٠٨:٣٥:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس دائرة الإطفاء، بسان أنطونيو،  عن مقتل 46 شخصًا بسبب الحر الشديد داخل شاحنة كانت تقل المهاجرين، في منطقة سان أنطونيو، لافتًا إلى أنه تم نقل 16 مهاجرًا بينهم 4 أطفال إلى المستشفى بعد العثور عليهم في شاحنة تكساس.

ونقلت وكالة رويترز عن حاكم ولاية تكساس، أن الجثث التي تم العثور عليها في سان أنطونيو كانت في شاحنة تقل مهاجرين، وأنه تم نقل عدد من الأشخاص كانوا داخل شاحنة تكساس إلى المستشفى.

وأوضح أن عمليات نقل المهاجرين غير القانونيين من المكسيك إلى أمريكا تنشط صيفًا، مؤكدًا أن شاحنة تكساس كانت تنقل أكثر من 60 مهاجرًا غير قانوني.

وكشف مسؤول في سان أنطونيو، أن فاجعة شاحنة المهاجرين هي الأوسع من نوعها في المدينة، حسب “العربية”.

فيما أكدت شرطة سان أنطونيو، أن فاجعة المهاجرين تخضع الآن لتحقيق فيدرالي، وأنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه في علاقتهم بقضية المهاجرين.

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