جاهزة لاستقبال مليون حاج.. آخر استعدادات “المدينة المصغرة”

تواصل – فريق التحرير:

بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام موسم هذا العام، مليون حاج، منهم 850 ألفًا من حجاج الخارج، و150 ألفًا من حجاج الداخل، حيث يتجمع هذا العدد في مدينة مصغرة وهي مشعر منى، الذي أعلنت المملكة أنه مستعد لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي كافة القطاعات المعنية بخدمة الحجاج للانتهاء من تجهيز المخيمات وكافة الخدمات المتعلقة بها من النواحي الصحية والأمنية والخدمية، تشهد منى، أو ما تُسمى بالمدينة المصغرة، حركة دؤوبة على مدار الساعة، حسب “عكاظ”.

وقبل قدوم الحجاج لقضاء يوم التروية، “الثامن من ذي الحجة”، أصبح المشعر على أهبة الاستعداد، حيث تمركزت الجهات الأمنية، مثل فرق الدفاع المدني، والمرور، والشرطة في مواقعها المخصصة في المشعر، إلى جانب مباشرة القطاعات الصحية لتجهيز مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات.

من ناحيتها خصصت أمانة العاصمة المقدسة فرقًا ميدانية لنظافة الشوارع والساحات في المشعر، ووضع حاويات النفايات، والصناديق الضاغطة على طول امتداد المخيمات.

يأتي هذا في الوقت الذي دُشن فيه مبادرة الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية لموسم حج ١٤٤٣هـ “الحج وفادة وريادة “، والمنبثقة من حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة” لموسم الحج لعام 1443هـ، والتي تهدف إلى:

إبراز جهود المملكة في خدمة المسجد النبوي وزائريه.

2 – مواكبة الإعلام في نقل الصورة المشرفة والمميزة للمملكة في خدمة الحرمين.

3 – إبراز الجانب الإنساني في الحج من خلال الخدمات المقدمة وتعزيزها بالقصص المؤنسنة.

4 – إيصال الرسالة العلمية والدعوية للمسجد النبوي عبر المنصات الإعلامية وباستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.