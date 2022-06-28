الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة”: 4 إجراءات احترازية تحمي الحجاج من أي عدوى فيروسية
خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر
“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق
نائب وزير الحج والعمرة: انخفاض تكلفة الحج هذا العام 30% (فيديو)
إيقاف متصفح «إنترنت إكسبلورر» يتسبب بفوضى في اليابان.. ماذا حدث؟
اليمن.. مطالبات عاجلة بسرعة القصاص من قاتل «فتاة يريم»

صحة

“الصحة”: 4 إجراءات احترازية تحمي الحجاج من أي عدوى فيروسية

“الصحة”: 4 إجراءات احترازية تحمي الحجاج من أي عدوى فيروسية
٠٧:٥٦:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح للحجاج الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي عدوى فيروسية تهدد صحتهم وتعرض سلامتهم للخطر.

وشددت الوزارة، في انفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، على ضرورة اتباع الحجاج 4 إجراءات احترازية وهي:

  • التباعد الجسدي.
  • ارتداء الكمامة.
  • تجنب المصافحة.
  • تعقيم اليدين وغسلهما.

كانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد دعت جموع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم والآخرين.

وقال حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي المعتمر والحاج: تعاونك معنا يمكّننا من خدمتك بشكل أفضل.. التزامك بالإجراءات الوقائية يسهم في حفظ سلامة قاصدي البيت الحرام”.

وتستمر رئاسة شؤون الحرمين في تقديم الخدمات ورعاية الحجيج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، ومؤخرًا، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.

الصورة

الكلمات الدلالية:
التباعد الجسدي الحج الصحة الكمامة شؤون الحرمين عدوى فيروسية مناسك الحج

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري يوجه نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم المتكرر

استشاري يوجه نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم المتكرر

منذ 3 سنوات
4 آثار جانبية لتناول الدجاج يومياً.. تعرّف عليها

4 آثار جانبية لتناول الدجاج يومياً.. تعرّف عليها

منذ 11 شهر
دراسة: الأطفال الخدج أقل نجاحاً في حياتهم عند البلوغ

دراسة: الأطفال الخدج أقل نجاحاً في حياتهم عند البلوغ

منذ 7 سنوات
5 نصائح لتفادي الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار

5 نصائح لتفادي الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *