الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز بالعقبة إلى 12 قتيلاً
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ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز بالعقبة إلى 12 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز بالعقبة إلى 12 قتيلاً
٠٨:٠٦:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد ضحايا تسرب الغاز بميناء العقبة إلى 12 حالة وفاة، حسب تصريحات وزير شؤون الإعلام الأردني فيصل الشبون لشبكة “CNN”.

وأوضح الشبون أن 8 أشخاص من بين ضحايا الحادث هم من الأردنيين، والبقية من جنسيات مختلفة، نافيًا في الوقت ذاته، ما تردد من أنباء عن حدوث تسرب آخر في الميناء.

من جانبها، أفادت مديرية الأمن العام الأردني عن إصابة 251 شخصًا في الحادث، وكذلك أعلنت المديرية إصابة 45 عنصرًا بين قوى الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، الذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة.

فيما لم توضح المديرية إذا كان عدد مصابي قوى الأمن من بين آخر الأرقام المُعلنة بالنسبة لإجمالي المصابين.

وتحركت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية الأردنية، من أجل إغلاق منطقة الحادث، وتحريك طائرات للإخلاء الطبي.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة خارجية المملكة عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف الذي وقع في ميناء العقبة، وتسبب في وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمملكة الأردن وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار.

الكلمات الدلالية:
الأردن الأمن العام الأردني تسرب الغاز تسرب غاز سام ميناء العقبة

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