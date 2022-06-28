“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة قد يصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

كما توقع أن يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.