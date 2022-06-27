الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري نفسي: 6 سمات ترسم ملامح الشخصية السوية المحبة للخير
جفاف لم يحدث منذ عقود .. سلسلة إجراءات غير مسبوقة لترشيد المياه بدولة أوروبية
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
«حارسة البيت الأبيض» تصل أوكرانيا
أمطار ليلية غزيرة على الطوال بجازان (فيديو)
خطوات الحصول على عضوية دائمة في «هيئة المهندسين»

منوعات

استشاري نفسي: 6 سمات ترسم ملامح الشخصية السوية المحبة للخير

استشاري نفسي: 6 سمات ترسم ملامح الشخصية السوية المحبة للخير
٠٢:٤٩:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد د. عاصم العقيل طبيب نفسي واستشاري وأستاذ جامعي متخصص في اضطرابات الاكتئاب والقلق، بعض سمات الشخصية السوية المحبة للخير.

وقال د.عاصم العقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن عظمة الإنسان تتجلى في هذه الخصال:

– خدمته لغيره

– عدم سماع أهواء نفسه

– الترفع عن الإساءة وسفاسف الأمور

– الانشغال بالبناء والعطاء لا بالتخريب والهدم

– تمني الخير للآخرين

-الصدق وما أدراك الصدق لا التلون وارتداء الأقنعة

الكلمات الدلالية:
أعمال الخير استشاري نفسي الأمانة الشخصية السوية الصدق العطاء حب الخير

مواد ذات صلة

المزيد
شبيه أغنى رجل في العالم يثير الجدل.. وخبراء يشككون في حقيقة المقطع!

شبيه أغنى رجل في العالم يثير الجدل.. وخبراء يشككون في حقيقة المقطع!

منذ 6 أشهر
دراسة: الزوجة الخليجية تقضي 40% من وقتها في المطبخ

دراسة: الزوجة الخليجية تقضي 40% من وقتها في المطبخ

منذ 11 سنة
شاهد.. ثوران هائجان يدهسان رجلاً ثم ينهض وكأن شيئاً لم يكن

شاهد.. ثوران هائجان يدهسان رجلاً ثم ينهض وكأن شيئاً لم يكن

منذ 4 سنوات
باحثون يطورون جينات «الطماطم» للحصول على طعم أفضل

باحثون يطورون جينات «الطماطم» للحصول على طعم أفضل

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *