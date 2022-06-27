استشاري نفسي: 6 سمات ترسم ملامح الشخصية السوية المحبة للخير

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حدد د. عاصم العقيل طبيب نفسي واستشاري وأستاذ جامعي متخصص في اضطرابات الاكتئاب والقلق، بعض سمات الشخصية السوية المحبة للخير.

وقال د.عاصم العقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن عظمة الإنسان تتجلى في هذه الخصال:

– خدمته لغيره

– عدم سماع أهواء نفسه

– الترفع عن الإساءة وسفاسف الأمور

– الانشغال بالبناء والعطاء لا بالتخريب والهدم

– تمني الخير للآخرين

-الصدق وما أدراك الصدق لا التلون وارتداء الأقنعة