مصر.. «النيابة العامة» تصدر بيانا بتفاصيل مقتل مذيعة شهيرة

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة المصرية في بيان لها حول تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال، أنها قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته شيماء جمال التي تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري.

وبعد سماع النيابة لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

وتابعت النيابة في بيانها :” بعدها ظهر أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها”.

وبسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق معه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ثم انتقلت النيابة إلى حيث المكان الذي أرشدها إليه هذا الشخص فعثرت على الجثة، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.