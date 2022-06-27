جفاف لم يحدث منذ عقود .. سلسلة إجراءات غير مسبوقة لترشيد المياه بدولة أوروبية

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدرت السلطات الإيطالية قرارات غير مسبوقة في البلاد، بسبب ما تواجهه البلاد من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود.

وقرر عمدة ميلانو إغلاق النوافير العامة ومنع استخدام مرشات الحدائق إلا للحفاظ على الأشجار الحديثة النمو.

كما طالب المتاجر بالامتناع عن ضبط مكيفات الهواء على درجة حرارة أقل من 26 وبإغلاق الأبواب لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء.

من ناحيته، شدد وزير السياسات الزراعية ستيفانو باتوانيللي على ضرورة ترشيد المياه فى ضوء نقص الموارد المائية، وقال إن إعطاء الأولوية للاستخدامات المدنية، الحيوانية والزراعية ثم تأتي الصناعة.

كما حذرت مجموعة ضغط زراعية من أن مناطق شمال إيطاليا تواجه خطر فقدان حتى نصف إنتاجها الزراعي نتيجة الجفاف، في خضم ارتفاع درجات الحرارة.