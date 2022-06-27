خطوات الحصول على عضوية دائمة في «هيئة المهندسين»

تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة السعودية للمهندسين، خطوات وآلية الحصول على عضوية دائمة في الهيئة بدلاً من العضوي المؤقتة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مغرد وجه سؤالاً قال فيه “السلام عليكم .. امتلك عضوية مؤقتة (فني) ما هي الأوراق المطلوبة لتحويلها لدائمة حتى استطيع تجهيز الأوراق.. جزاكم الله خيرًا”.

وأجابت الهيئة عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، بقولها “وعليكم السلام، عبر الدخول على ملفك تظهر لك المتطلبات”.

وأضافت هيئة المهندسين أنه يرجى اتباع الخطوات التالية:

– الرجاء الدخول للملف الشخصي عن طريق كمبيوتر

– ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية

– ثم الضغط على طلب تحويل العضوية من مؤقتة إلى دائمة