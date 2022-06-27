على المكشوف.. أحمدي نجاد: المسؤول عن ملفات التجسس الإيرانية «جاسوس صهيوني»

تواصل ـ فريق التحرير:

وشهد شاهد من أهلها.. كشف الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد أن المسئول عن ملف التجسس الصهيوني في إيران كان جاسوسا صهيونيا.

وأكد نجاد أن هذا الأمر جعل دولة الاحتلال الصهيوني تنجح بتفيذ عمليات تجسس كبيرة في إيران، من بينها الاستيلاء على وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة.

ويضيف أحمدي نجاد: وثائق منظمة الفضاء كانت في خزانة مكتب رئيس هذه المنظمة فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا الخزنة وأخذوا الوثائق.

ولفت نجاد إلى وجود عصابة أمنية رفيعة المستوى في بلاده قامت بإخفاء هذه السرقة وقدمت معلومات كاذبة للوزير المختص.

ونوه أنها قالت :” إن سرقة وثائق الفضاء كانت سرقة عادية؛ وأن اللصوص دخلوا من نافذة الجار في الطابق الخامس واعتقلتهم الشرطة”.