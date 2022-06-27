الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«حارسة البيت الأبيض» تصل أوكرانيا
خطوات الحصول على عضوية دائمة في «هيئة المهندسين»
هل تسوير الأراضي البيضاء يعفي من تسجيلها في الرسوم؟
مصر.. «النيابة العامة» تصدر بيانا بتفاصيل مقتل مذيعة شهيرة
دراسة تحذر من الوضع الصامت للهاتف.. آثار نفسية ونتائج عكسية
على المكشوف.. أحمدي نجاد: المسؤول عن ملفات التجسس الإيرانية «جاسوس صهيوني»

الفيديو

على المكشوف.. أحمدي نجاد: المسؤول عن ملفات التجسس الإيرانية «جاسوس صهيوني»

على المكشوف.. أحمدي نجاد: المسؤول عن ملفات التجسس الإيرانية «جاسوس صهيوني»
٠١:٢٨:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

وشهد شاهد من أهلها.. كشف الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد أن المسئول عن ملف التجسس الصهيوني في إيران كان جاسوسا صهيونيا.

وأكد نجاد أن هذا الأمر جعل دولة الاحتلال الصهيوني تنجح بتفيذ عمليات تجسس كبيرة في إيران، من بينها الاستيلاء على وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة.

ويضيف أحمدي نجاد: وثائق منظمة الفضاء كانت في خزانة مكتب رئيس هذه المنظمة فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا الخزنة وأخذوا الوثائق.

ولفت نجاد إلى وجود عصابة أمنية رفيعة المستوى في بلاده قامت بإخفاء هذه السرقة وقدمت معلومات كاذبة للوزير المختص.

ونوه أنها قالت :” إن سرقة وثائق الفضاء كانت سرقة عادية؛ وأن اللصوص دخلوا من نافذة الجار في الطابق الخامس واعتقلتهم الشرطة”.

الكلمات الدلالية:
أحمدي نجاد جاسوس صهيوني عصابة أمنية عمليات تجسس

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر اليوم بالمسجد الحرام

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «صالح بن حميد» من صلاة الفجر اليوم بالمسجد الحرام

منذ سنتين
شاهد.. لن تصدّق كيف نجا هذا الرجل من الموت

شاهد.. لن تصدّق كيف نجا هذا الرجل من الموت

منذ 8 سنوات
‫‫”العريفي”: أهل اليمن يستبشرون بـ”عاصفة الحزم” لإنقاذهم من قبضة الحوثيين‬‬

‫‫”العريفي”: أهل اليمن يستبشرون بـ”عاصفة الحزم” لإنقاذهم من قبضة الحوثيين‬‬

منذ 7 سنوات
شاهد.. طريقة استخراج شوكة من الجسم بواسطه الماء الساخن

شاهد.. طريقة استخراج شوكة من الجسم بواسطه الماء الساخن

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *