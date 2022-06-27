دراسة تحذر من الوضع الصامت للهاتف.. آثار نفسية ونتائج عكسية

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كشفت دراسة حديثة عن مخاطر تفعيل “الوضع الصامت” للهاتف الذكي كوسيلة للمساعدة في مكافحة إدمان الهواتف الذكية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فإن كتم الإشعارات يمكن أن يكون “مؤلما نفسيا”، ويجعل مستخدمي الهواتف الذكية يفحصون هواتفهم أكثر وليس أقل، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من “الخوف من الضياع”، ويعتقدون أن أصدقاءهم يستمتعون بشكل أكبر في غيابهم.

نتائج الدراسة المنشورة في مجلة “Computers in Human Behavior” تم التوصل إليها بعد إجراء استطلاع رأي لأكثر من 100 شخص بشأن استخدامهم للهواتف الذكية، وما إذا كان لديهم إشعارات قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل.

ولدراسة نتائج مدى تأثير الهاتف الصامت، جمع الباحثون بيانات سلوكية من 138 مستخدما لهواتف “آيفون” في أمريكا من الجنسين، وبمتوسط عمر 36 عاما، ومنحوهم خيارات إلغاء كتم صوت هواتفهم مع الاهتزاز (الوضع العادي)، وإلغاء كتم الصوت دون اهتزاز (وضع الصوت فقط)، وكتم الصوت مع الاهتزاز (وضع الاهتزاز فقط)، وأخيرا كتم الصوت دون اهتزاز (الوضع الصامت).

وخلال الدراسة، اختار معظم المشاركون وضع الاهتزاز فقط بنسبة 42 بالمئة، تلاهم 36.2 بالمئة استخدموا الوضع العادي، بينما استخدم 13 بالمئة الوضع الصوتي فقط، و8.7 بالمئة استخدموا الوضع الصامت.

وتوصل الباحثون، إلى أن أولئك الذين كتموا الإشعارات تماما (لا توجد اهتزازات أو إشارات صوتية)، لديهم أعلى استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، ويفحصون هواتفهم أو يستخدمونها بشكل متكرر.