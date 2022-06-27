«الحج والعمرة» توضح كيفية إلغاء حجوزات حجاج الداخل
تواصل- فريق التحرير:
حددت وزارة الحج والعمرة سياسة إلغاء حجوزات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، والتي جاءت كالتالي:
– إلغاء الحجز قبل دفع الرسوم المقررة مجانًا.
– في حال رفض التصريح من قبل وزارة الداخلية يتم تحصيل ٢٨،٧٥ ريال عن كل حاج.
– يضاف ٨،٠٥ ريالات رسوم التحويل البنكية.
– في حال كان الإلغاء بعد الدفع وقبل طباعة التصريح وبعد طباعة التصريح يوم الأول من ذي الحجة فيتم دفع ٧١،٧٥ ريال عن كل حاج، إضافة إلى ٨،٠٥ ريالات كرسوم تحويل بنكية.
– في حال كان الإلغاء بعد طباعة التصريح يوم الثاني من شهر ذي الحجة فيتم حسم ٣٠٪ من قيمة العقد.
– إذا كان الإلغاء يوم الثالث فيتم حسم ٤0%.
– إن تم الإلغاء يوم الرابع فيتم حسم ٥٠٪.
– إذا كان الإلغاء يوم الخامس فيتم حسم ٦٠٪ من قيمة العقد.
– إذا كان الإلغاء يوم السادس فيتم خصم ٧٠٪ من قيمة العقد.
– إن كان الإلغاء يوم السابع من شهر ذي الحجة فتكون نسبة الخصم ١٠٠%، إضافة إلى دفع ٧١،٧٥ ريال عن كل حاج والرسوم البنكية للتحويل والبالغة ٨،٠٥ ريال.