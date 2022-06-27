إصابة 45 من رجال الشرطة والدفاع المدني أثناء محاولة السيطرة على تسرب «غاز العقبة»

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في الأردن، أن غرفة عمليات أمنية متقدمة باشرت عملها في العقبة منذ ورود البلاغ بسقوط الصهريج المحمل بالغاز، تجمع مديرية الشرطة وقوات الدرك والدفاع المدني، ويساندها جهود مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام.

وبين أن فرق الدفاع المدني في العقبة أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت إلى الموقع وجرى عزله على الفور، وبدأت بعمليات البحث والإسعاف والإنقاذ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وقامت بتطهير المصابين وعدد من المتواجدين من المواد الكيماوية.

وأشار إلى أنه وأثناء العمليات، سجلت 45 إصابة بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الاولى وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى، فيما أدخل 5 مصابين لا زالوا قيد العلاج وحالتهم العامة متوسطة.

ومن جهته قال مدير عام الصوامع عماد الطراونة، إنه سيتم وقف العمل يومي الإثنين والثلاثاء، وإجراء فحوص لكامل الكمية المخزنة من الحبوب في صوامع العقبة من باب التأكيد، لكنة طمئن على سلامة الحبوب من حادثة العقبة.

وبين الطراونة أن الصوامع تبعد 600 متر هوائية، لكن على أرض الواقع بعيدة أكثر من كيلومتر، من مكان الانفجار.

وأوضح أن الصوامع هي أسمنتية وهي محكمة الإغلاق، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تم إجراء جميع الاحتياطات اللازمة تم إيقاف كل عمليات التفريغ والتشويل للتعبئة بالمطاحن.