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سجلت 49 درجة.. حرائق الغابات تنتشر في دولة عربية بسبب موجات الحر القياسية

سجلت 49 درجة.. حرائق الغابات تنتشر في دولة عربية بسبب موجات الحر القياسية
٠١:١١:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بسبب درجات الحرارة الغير مسبوقة في الارتفاع التي تشهدها تونس؛ اندلع حريق في جبل غرب البلاد، فيما تحاول فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق.

واندلع الحريق في جبل المرة بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة منذ ظهر أمس الأحد، وأتى على نحو 156 هكتارا من المساحات الغابية؛ وتعمل فرق الإطفاء على محاصرة النيران ومنع وصولها إلى التجمعات السكنية المجاورة.

وبرغم مشاركة 11 شاحنة إطفاء وطائرة، إلا إن عمليات الإطفاء لا تزال متعثرة حتى اليوم الإثنين، بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبسبب ما تشهده تونس درجات حرارة عالية؛ حيث سجلت أمس مستوى قياسي في ولاية باجة 47.5 درجة تسببت أيضا في اندلاع حرائق بحقول للحبوب في الجهة.

الكلمات الدلالية:
احتراق الغابات تونس درجات حرارة موجات الحر

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