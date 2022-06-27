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هل التحويل من صك زراعي إلي صك سكني متاح حاليًا؟ «التواصل العدلي» يجيب
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هل التحويل من صك زراعي إلي صك سكني متاح حاليًا؟ «التواصل العدلي» يجيب

هل التحويل من صك زراعي إلي صك سكني متاح حاليًا؟ «التواصل العدلي» يجيب
١٢:١٦:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، إمكانية تحويل الصك الزراعي إلى صك سكني، وذلك بعد ورود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “التواصل العدلي”، على سؤال مغرد استفسر خلاله بشأن إمكانية التحويل من صك زراعي إلى صك سكني متاح حاليا.

وأجابت الوزارة عبر حسابها الرسمي “التواصل العدلي” بقولها “عزيزي المستفيد ، يمكن ذلك بعد ورود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتضمنة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك ورود موافقة صندوق التنمية الزراعية”.

الكلمات الدلالية:
التواصل العدلي الصك الزراعي الصك السكني وزارة العدل

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