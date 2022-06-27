الأزمة تشتعل.. «البرهان» يتوعد إثيوبيا: «ردنا سيكون على أرض الواقع»

تواصل- وكالات:

في تصعيد جديد للأحداث المشتعلة بين السودان وإثيوبيا، على إثر اتهامات لأديس أبابا بإعدام جنود سودانيين، توعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بالرد على إثيوبيا.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان: “ردنا على مقتل جنودنا في منطقة الفشقة سيكون واقعا ملموسا على الأرض”.

ولدى تفقده القوات بموقعي الأسرة وود كولي بالفشفة الصغرى بالحدود الشرقية، أكد البرهان عزم قيادة القوات المسلحة على “إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض، وأن أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم وأنهم ماضون في طريق الفداء والاستشهاد في سبيل البلاد”.

وشدد على أن “دماء الشهداء لن تضيع سدى، والرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى”.

كما وجه “بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية”.