بعد حادثة ميناء العقبة.. 9 معلومات عن غاز الكلورين ومدى خطورته

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أسفر حادث انفجار صهريج غاز الكلورين بميناء العقبة في الأردن، اليوم الإثنين، عن وفاة 10 أشخاص وإصابة العشرات، وفق الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول.

ووثقت صور ومقاطع فيديو متداولة مشهد تسرب الغاز ذي اللون الأصفر، الذي تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة قرابة 251 آخرين.

معلومات عن غاز الكلورين:

1- الكلورين هو غاز أصفر مخضر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيِّضة

2- أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريباً وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة

3- غاز غير قابل للانفجار

4- قد يعزز الانفجار للمواد الأخرى.

5- قد تحدث الإصابة الجلدية تلو التعرض لغاز مكثف أو من الاقتراب كثيراً لموقع إطلاق الغاز المسال تحت الضغط.

6- تظهر أعراض التخرش على الأغشية المخاطية بسرعة، برغم وجود آثار متأخرة على الرئتين، وتعتمد شدة التأثيرات على تركيز وعلى مدة التعرض.

7- يسبب الكلورين حروقاً كيميائية لكل أنسجة الجهاز التنفسي التي يلامسها ويمكن التعرف إليه من خلال رائحته اللاذعة والمهيجة التي تشبه رائحة التنظيف “التبييض”.

8- من أهم مكونات هذا الغاز كلوريد الصوديوم (الملح)، ويعتمد خطره على مدى قرب الأشخاص منه والكمية التي أطلقت وتركيزها والفترة الزمنية لتعرض الأشخاص له.

9- يؤثر غاز الكلور في الهواء على العين والجلد والجهاز التنفسي، فهو يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وحدوث احمرار وقروح بالجلد، وحرقة في الأنف والحلق والعين، وسعال وصعوبات في التنفس.