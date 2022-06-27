الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
هل تم إغلاق نظام الضمان المطور؟.. الموارد البشرية توضح
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محليات

هل تم إغلاق نظام الضمان المطور؟.. الموارد البشرية توضح

هل تم إغلاق نظام الضمان المطور؟.. الموارد البشرية توضح
٠٩:٣٣:٤٣ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من البعض حول إغلاق نظام الضمان المطور.

كما أوضحت الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  أسباب اختلاف الدفعات المالية بكل شهر عن الآخر.

وأكدت أنه جارٍ العمل على الرابط الإلكتروني مع جهات أخرى حاليا، كما تعمل الوزارة على تقليص هذه المدة قدر الإمكان.

ونفت الوزارة عزمها إغلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد سنة، مشيرة إلى أن النظام مستمر ولا توجد مدة محددة لنهاية التسجيل به.

وقالت، إن الدفعات المالية تختلف من شهر لآخر لكون مبلغ الاستحقاق للمستفيد يحتسب شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وتابعت : في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فيمكنه تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وأوضحت سبب تأخر دراسة أهلية استحقاق المعاش المطور بأن دراسة الأهلية تتطلب مزيدًا من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى.

الكلمات الدلالية:
اغلاق الضمان الضمان الاجتماعي المطور العناية بالعملاء الموارد البشرية

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