رجل إندونيسي يصطاد تمساحًا عملاقًا بهذه الطريقة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

عبر سكان قرية إندونيسية عن فرحتهم بنجاح أحد أفراد القرية في اصطياد تمساح يتجاوز طوله أربعة أمتار في جزيرة سولاويسي باستخدام حبل فقط.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر التمساح العملاق وقد وثق أحد الرجال الإندونسيين فكيه؛ مؤكدا أن التمساح يتجول في المنطقة منذ يومين على الأقل، ما أثار ذعر السكان.

وقال الرجل الإندونسي ويدعى عثمان ويبلغ من العمر 53 عاما: “لو كنا تركناه، لوصل إلى اليابسة، ولما كنا استطعنا الوصول إلى حقول الأرز”.

وأضاف: “كما أن هناك قنوات صرف حول الطرق هنا، حيث يقوم السكان المحليون بالصيد. وكان الأمر سيصبح خطيرا إذا ما زحف إلى قنوات الصرف. وكان عليّ المجازفة”.