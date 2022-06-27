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اقتصادية

صادراتها بلغت 1.84 مليار ريال.. المملكة تتوسع في صناعة البواخر والطائرات

صادراتها بلغت 1.84 مليار ريال.. المملكة تتوسع في صناعة البواخر والطائرات
١٠:١٦:٢٣ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قفزت صادرات المملكة السلعية من العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بنسبة 18.2% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021.

وبلغت قيمة الصادرات نحو 1.84 مليار ريال، فيما قفزت نسبة تلك الصادرات 28.47% مقارنة بشهر مارس 2022.

وطبقا لصحيفة “عكاظ” فقد ساهم في ارتفاع نسبة الصادرات زيادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 122%، وارتفاع صادرات السلع والمنتجات المتنوعة بنسبة 120%، وصعود تصدير الأسلحة والذخائر وأجزائها بنسبة 87.77% لتصل إلى 13.4 مليون ريال بعد أن كانت قيمتها 7.1 مليون ريال.

كما حافظت المملكة على سقفها بأعلى من 100 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية 109.95 مليار ريال لتعادل نسبتها 80% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت الصادرات غير البترولية نحو 22.73 مليار ريال.

الكلمات الدلالية:
أسلحة وذخائر صادارت المملكة صناعة البواخر صناعة الطائرات

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