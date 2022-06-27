أيهما أخطر؟ ضربة الشمس أم الإجهاد الحراري.. «الصحة» توجه نصيحة هامة للحجاج

تواصل- فريق التحرير:

يتزامن موسم الحج هذا العام مع الأجواء الحارة، وهو ما يُحتم على الجميع الاهتمام بصحة الحجاج وتوعيتهم صحيًا لعدم إصابتهم بالإجهاد الحراري أو تحسبًا لتعرضهم لضربة الشمس.

وأوضح حساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإجهاد الحراري وضربة الشمس كلاهما يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وذلك بسبب الطقس الحار، لكن ضربة الشمس أخطر وأعراضها أكثر شدة.

وشددت “الصحة”، على ضرورة احتماء الحجاج في المظلة لتفادي الأمرين، قائلة :” #صاحب_ظلك في الحالتين لتحمي نفسك بإذن الله”.

وفي هذا السياق، وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ( 4000 ) مظلة شمسية ، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس .

ويأتي ذلك ضمن مبادرة ” اجتماعي ” بعنوان “مظلة الحرمين ” أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر ” تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف المبادرة لحماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم ، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.