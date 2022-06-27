الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى شركة «معادن»
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فرص

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى شركة «معادن»

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى شركة «معادن»
٠٩:٣٩:٢٠ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مهندس هندسة العمليات

المؤهلات و الخبرات

  • بكالوريوس هندسة (تخصص محدد) + سنتين كمهندس متدرب
  • أو 2 ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + 6 أشهر على الأقل كمهندس متدرب
  • خبرة 1- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل)

الوصف الوظيفي

  • تحليل ونمذجة المكونات والأنظمة والعمليات الهندسية
  • تحسين النظام / العملية
  • إدارة / تحليل المخاطر
  • وضع تصور للمكونات والأنظمة الهندسية
  • القدرة على إدارة تخطيط العمل بشكل مستقل والتسليم وفقا للأهداف.
  • التفسير التقني وتطبيق المعرفة الصناعية والخبرة
  • مهارات الاتصال اللفظي والكتابي الفعال
  • مهارات التحليل السليم وحل المشكلات
  • التفكير الريادي والتجاري المختصة في إدارة المشاريع

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي  (اضغط هنا).

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