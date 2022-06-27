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الأدرن توقف حركة السير بمدينة العقبة حفاظا على سلامة المواطنين
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دولي

الأدرن توقف حركة السير بمدينة العقبة حفاظا على سلامة المواطنين

الأدرن توقف حركة السير بمدينة العقبة حفاظا على سلامة المواطنين
٠٨:٣٨:٢٨ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأردنية في مدينة العقبة قطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة إلى المدينة، ومنعها من المسير نهائيا لحين الانتهاء من التعامل مع حادثة تسرّب الغاز من أحد الصهاريج في ميناء العقبة حفاظا على سلامة المواطنين.

وتسبب تسرب غاز سام من إحدى السفن في مدينة العقبة اليوم الإثنين؛ في وفاة 10 أشخاص وإختناق 250 آخرين، جراء سقوط صهريج يحتوي على غاز سام، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، عزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن عامر السرطاوي، الإثنين، “أنه فى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع”.

الكلمات الدلالية:
الأردن حركة السير صهريج غاز غاز سام

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