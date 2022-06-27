الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
ولادة طفلة عراقية بـ 24 إصبعا
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منوعات

ولادة طفلة عراقية بـ 24 إصبعا

ولادة طفلة عراقية بـ 24 إصبعا
٠٩:١٦:٢٠ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

شهد مستشفى عراقي، اليوم الإثنين، ولادة طفلة بستة أصابع في كل يد وقدم بإجمالي 24 إصبعا في يديها وقدميها.

وقالت صحة الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد، في بيان، إن الولادة حدثت في مستشفى “فاطمة الزهراء” وهي من الحالات النادرة.

وقالت الدكتورة نغم النداوي؛ الطبيبة المشرفة على الولادة: إنّ “الطفلة ولدت بحالة صحية جيّدة ولا تعاني من أي مشاكل”.

وأضافت النداوي: “الولادة حدثت بشكل طبيعي دون تداخل جراحي”، مشيرة إلى أنّ “مثل هذه الحالات تعود إلى اختلاف جيني بين الوالدين”.

 

 

الكلمات الدلالية:
24 إصبعا العراق مستشفى الرصافة ولادة طفلة

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