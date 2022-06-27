ولادة طفلة عراقية بـ 24 إصبعا

تواصل ـ فريق التحرير:

شهد مستشفى عراقي، اليوم الإثنين، ولادة طفلة بستة أصابع في كل يد وقدم بإجمالي 24 إصبعا في يديها وقدميها.

وقالت صحة الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد، في بيان، إن الولادة حدثت في مستشفى “فاطمة الزهراء” وهي من الحالات النادرة.

وقالت الدكتورة نغم النداوي؛ الطبيبة المشرفة على الولادة: إنّ “الطفلة ولدت بحالة صحية جيّدة ولا تعاني من أي مشاكل”.

وأضافت النداوي: “الولادة حدثت بشكل طبيعي دون تداخل جراحي”، مشيرة إلى أنّ “مثل هذه الحالات تعود إلى اختلاف جيني بين الوالدين”.