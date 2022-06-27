الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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أول فيديو للحظة انفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة ومحاولة هروب العمال من الموت
الأردن.. 5 قتلى و234 مختنقًا جراء تسرب غاز سام من صهريج بميناء العقبة
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دولي

أول فيديو للحظة انفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة ومحاولة هروب العمال من الموت

أول فيديو للحظة انفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة ومحاولة هروب العمال من الموت
٠٧:٣٨:٣٨ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإعلام محلي أردني، أول فيديو يوثق لحظة سقوط صهريج الغاز في ميناء العقبة وانفجاره في إحدى السفن المتوقفة في الميناء.

وأظهر الفيديو سقوط الصهريج من رافعة على إحدى السفن، قبل أن ينتشر الغاز بشكل كبير وسريع في أرجاء الميناء، بينما هرول العشرات من العمال في محاولة للهرب.

وتسبب تسرب الغاز السام في وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين، جراء سقوط صهريج يحتوي على غاز سام، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، عزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن عامر السرطاوي، الإثنين، “أنه وفى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع”.

الكلمات الدلالية:
الاردن انفجار صهريج غاز سام ميناء العقبة

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