الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الأردن.. 5 قتلى و234 مختنقًا جراء تسرب غاز سام من صهريج بميناء العقبة
ميزة جديدة لحماية النشء في تطبيق إنستجرام .. تعرف عليها
الأحوال المدنية : 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة
إيران تصدر الموت إلى الكويت.. اعترافات صادمة لأكبر تاجر مخدرات أمام محكمة كويتية
بريطانيا تعلن إلغاء تأشيرة السفر لمواطني مجلس التعاون الخليجي
«وإنا له لحافظون».. حريق يلتهم مسجدًا في مصر والنيران لم تمس المصاحف

دولي

الأردن.. 5 قتلى و234 مختنقًا جراء تسرب غاز سام من صهريج بميناء العقبة

الأردن.. 5 قتلى و234 مختنقًا جراء تسرب غاز سام من صهريج بميناء العقبة
٠٧:٢٧:٤٣ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تسبب تسرب غاز سام من إحدى السفن في مدينة العقبة اليوم الإثنين؛ في وفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين، جراء سقوط صهريج يحتوي على غاز سام، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، عزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن عامر السرطاوي، الإثنين، “أنه فى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع”.

الكلمات الدلالية:
الأردن صهريج غاز سام ميناء العقبة

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان: باب الحوار مع كوريا الشمالية ما زال مفتوحًا

أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان: باب الحوار مع كوريا الشمالية ما زال مفتوحًا

منذ 3 أسابيع
«نيويورك تايمز»: استغاثة نساء فرنسا من التحرش.. المجتمع يتهمنا أننا السبب

«نيويورك تايمز»: استغاثة نساء فرنسا من التحرش.. المجتمع يتهمنا أننا السبب

منذ 5 سنوات
اكتشاف مقبرة جماعية لعشرات المسلمين في البوسنة

اكتشاف مقبرة جماعية لعشرات المسلمين في البوسنة

منذ 9 سنوات
السفير المصري بالرياض: الجيزاوي دخل المملكة وبحوزته حبوب مخدرة (فيديو)

السفير المصري بالرياض: الجيزاوي دخل المملكة وبحوزته حبوب مخدرة (فيديو)

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *