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3 خطوات لمعرفة سعر إرسال شحنتك عبر مؤسسة البريد «سبل»
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3 خطوات لمعرفة سعر إرسال شحنتك عبر مؤسسة البريد «سبل»

3 خطوات لمعرفة سعر إرسال شحنتك عبر مؤسسة البريد «سبل»
٠٨:٥٠:٠٦ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، خطوات وآلية معرفة سعر إرسال الشحنات عبر البريد.

وقال البريد، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن بسهولة معرفة سعر إرسال الشحنة بالضبط من خلال حاسبة الأسعار.

وأضافت مؤسسة البريد “حاسبة الأسعار من “سبل” جاهزة لخدمتك في الموقع الإلكتروني وتطبيق سبل أونلاين.

وتابعت مؤسسة البريد إن خطوات معرفة سعر إرسال الشحنة يتم من خلال :

– تحديد الوجهة

– تحديد وزن الشحنة

– يظهر لك السعر بشكل دقيق

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