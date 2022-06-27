الأحوال المدنية : 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وطبيعة هذه الوثائق التي يمكن الأبلاغ عن فقدها.

وتشمل الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها ما يلي:

بطاقة الهوية الوطنية

سجل الأسرة

شهادة الميلاد للمواطن

شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة

وبالنسبة لخطوات الإبلاغ فهي كالتالي:

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد