الأحوال المدنية : 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة
تواصل – فريق التحرير:
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وطبيعة هذه الوثائق التي يمكن الأبلاغ عن فقدها.
وتشمل الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها ما يلي:
- بطاقة الهوية الوطنية
- سجل الأسرة
- شهادة الميلاد للمواطن
- شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة
وبالنسبة لخطوات الإبلاغ فهي كالتالي:
– الدخول عبر حسابك في أبشر
– اختيار خدماتي
– الأحوال المدنية
– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة
– تعبئة البيانات المطلوبة
– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد
خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
#الأحوال_المدنية
#الوقاية_أمان pic.twitter.com/WbHZ3idsZ7
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 27, 2022