الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الأردن.. 5 قتلى و234 مختنقًا جراء تسرب غاز سام من صهريج بميناء العقبة
ميزة جديدة لحماية النشء في تطبيق إنستجرام .. تعرف عليها
الأحوال المدنية : 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة
إيران تصدر الموت إلى الكويت.. اعترافات صادمة لأكبر تاجر مخدرات أمام محكمة كويتية
بريطانيا تعلن إلغاء تأشيرة السفر لمواطني مجلس التعاون الخليجي
«وإنا له لحافظون».. حريق يلتهم مسجدًا في مصر والنيران لم تمس المصاحف

محليات

الأحوال المدنية : 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

الأحوال المدنية : 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة
٠٦:٥٣:٥٢ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وطبيعة هذه الوثائق التي يمكن الأبلاغ عن فقدها.

وتشمل الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها ما يلي:

  • بطاقة الهوية الوطنية
  • سجل الأسرة
  • شهادة الميلاد للمواطن
  • شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة

وبالنسبة لخطوات الإبلاغ فهي كالتالي:

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الوثائق المفقودة وثائق وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تنصح بزيارة الطبيب قبل السفر واصطحاب حقيبة إسعافات أولية

«الصحة» تنصح بزيارة الطبيب قبل السفر واصطحاب حقيبة إسعافات أولية

منذ 5 سنوات
«مدني الدلم» ينقذ شخصاً سقط داخل مجمع مياه تحت الإنشاء (فيديو)

«مدني الدلم» ينقذ شخصاً سقط داخل مجمع مياه تحت الإنشاء (فيديو)

منذ سنتين
توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

منذ سنة واحدة
الجبير: سنقوم بكل ما لدينا من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لردع إيران

الجبير: سنقوم بكل ما لدينا من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لردع إيران

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *