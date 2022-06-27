طالب بالدراسات العليا قتل 60 فأرا .. ماذا حدث في جامعة عربية؟

تواصل ـ فريق التحرير:

في أغرب القضايا وأحكام السجن؛ أصدرت محكمة مصرية حكما بمعاقبة معيد في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر بتهمة قتل 60 فأرًا.

وفي التفاصيل تبين أن هذا المعيد كان يريد الانتقام من زميلته لتعطيلها في رسالة الماجيستير مما استوجب لقرار آخر من جامعة جنوب الوادي بإيقاف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة.

وكانت هاجر المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى، تقدمت ببلاغ إلى السلطات المصرية أنها لاحظت وجود مادة سامة بأرضية المعمل ومياه الشرب أمام الفئران وبداخل الأقفاص ما أدى إلى نفوق جميع فئران التجارب والبالغ عددها 60 فأرا.

وبناء على الطلب والبلاغ، توصلت التحريات الأمنية بصحة ما قررته الشاكية، واتخذت السلطات تحويل الواقعة إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن والغرامة المالية.