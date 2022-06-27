إيران تصدر الموت إلى الكويت.. اعترافات صادمة لأكبر تاجر مخدرات أمام محكمة كويتية

تواصل – فريق التحرير :

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من الإيقاع وضبط أكبر تاجر مخدرات في البلاد، والذي تمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فإن التاجر اعترف أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمد الملا بجلب 100 كيلوجرام مخدرات وشبو و10 كيلو حشيش من إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الاعتراف هو سابقة من نوعها، حيث أقر المتهم الذي يعد أكبر تاجر مخدرات في البلاد بتجارته غير المشروعة عبر إيران.

في السياق ذاته، تمكن رجال جمارك المطار بالكويت، من خلال 6 ضبطيات مختلفة تمت خلال 48 ساعة من ضبط ماريجوانا وحشيش ومشروبات كحولية، و278 حبة لاريكا مخدرة، بالإضافة إلى كوكايين وزيت حشيش.

وأشارت ادارة العلاقات العامة في الجمارك أن رجال الجمرك الجوي تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 4 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفشين الجمركيين في هؤلاء الركاب.

فيما عثر على كيس ماريجوانا وسيجارة ماريجوانا مع مسافر قادم من أمستردام، كما تم ضبط قطعة حشيش ومشروبات كحولية مع راكب عربي قادم من مطار شرم الشيخ بمصر، وعُثر على ماريجوانا بحوزة راكب آسيوي قادم من دكا، وكذلك تم ضبط 224 حبة لاريكا مع مسافر قادم من بانكوك.

وفي اليوم التالي تمكن رجال الجمرك الجوي من ضبط كيس كوكايين و3 أكياس ماريجوانا، وكذلك 54 حبة لاريكا وكيس ماريجوانا وزيت حشيش مع مسافرين قادمين من لندن، بعد تفتيشهما إثر اشتباه المفتشين الجمركيين بهما.