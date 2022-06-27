الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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بريطانيا تعلن إلغاء تأشيرة السفر لمواطني مجلس التعاون الخليجي
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دولي

بريطانيا تعلن إلغاء تأشيرة السفر لمواطني مجلس التعاون الخليجي

بريطانيا تعلن إلغاء تأشيرة السفر لمواطني مجلس التعاون الخليجي
٠٦:٢٦:٤٦ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت السفارة البريطانية في الكويت، أن المملكة المتحدة ستلغي شرط التأشيرة لمواطني كل من المملكة وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين، الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة في عام 2023.

وذكرت السفارة في بيان لها- حسب صحيفة الراى الكويتية-، أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية «ETA» عندما يتم طرحه في عام 2023، مما سيجعل ذلك متطلبات مواطني دول الخليج متماشية مع الشركاء الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وقال البيان إن حكومة المملكة المتحدة أعلنت أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023 مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الأمن في المملكة المتحدة وتحسين اجراءات الحدود وسيسهل على الزائرين من منطقة الخليج زيارة المملكة المتحدة للدواعي التجارية أو السياحة.

الكلمات الدلالية:
إلغاء التأشيرة التأشيرة بريطانيا مجلس التعاون الخليجي

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