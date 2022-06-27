الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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ميزة جديدة لحماية النشء في تطبيق إنستجرام .. تعرف عليها
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تقنية

ميزة جديدة لحماية النشء في تطبيق إنستجرام .. تعرف عليها

ميزة جديدة لحماية النشء في تطبيق إنستجرام .. تعرف عليها
٠٧:١٩:٠٢ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، عبدالله الغفيص والمهتم بالتقنية والتسويق الإلكتروني، عن ميزة جديدة في تطبيق انستجرام.

وقال الغفيص، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنستجرام تبدأ اختبار الذكاء الاصطناعي في معرفة عمر المستخدمين من خلال تحليل صورة الوجه”.

وأضاف الغفيص أن هذه الميزة ضمن جهود التطبيق لمنع من هم أقل من  13 من استخدام المنصة”.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
النشء انستجرام تطبيق انستجرام عبدالله الغفيص

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