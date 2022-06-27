ميزة جديدة لحماية النشء في تطبيق إنستجرام .. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، عبدالله الغفيص والمهتم بالتقنية والتسويق الإلكتروني، عن ميزة جديدة في تطبيق انستجرام.

وقال الغفيص، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنستجرام تبدأ اختبار الذكاء الاصطناعي في معرفة عمر المستخدمين من خلال تحليل صورة الوجه”.

وأضاف الغفيص أن هذه الميزة ضمن جهود التطبيق لمنع من هم أقل من 13 من استخدام المنصة”.