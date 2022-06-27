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دولي

الثالث خلال شهر.. «العصفور المفترس» يخترق شركات «الصلب» الإيرانية ويوقفها عن العمل

الثالث خلال شهر.. «العصفور المفترس» يخترق شركات «الصلب» الإيرانية ويوقفها عن العمل
٠٥:٥٧:٢٩ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة خوزستان للصلب الإيرانية عن تعرضها لهجوم إلكتروني صباح اليوم، مبينة الشركة أن الهجوم “بسبب مشاكل فنية ” وأنها غير قادرة على مواصلة العمل وسيتم إغلاق الشركة حتى إشعار آخر”.

ويعد هذا هو الهجوم السيبراني الثالث على البنية التحتية والمؤسسات الإيرانية الكبرى في الشهر الحالي.

وقالت الشركة وهي إحدى كبريات شركات الصلب الإيرانية، الإثنين، إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، ما اعتبر أحد أكبر الهجمات على القطاع الصناعي الاستراتيجي في البلاد.

وأضافت شركة (خوزستان) للصلب الحكومية في بيان إن الخبراء قرروا أن الشركة غير قادرة على مواصلة عملياتها بسبب مشكلات فنية، وستغلق «حتى إشعار آخر بعد الهجمات السيبرانية»، فيما بدا الموقع الإلكتروني للشركة خارج الخدمة.

وأفادت قناة (جمران) الإخبارية المحلية بأن الهجوم فشل في إحداث أي أضرار هيكلية بالشركة، التي كانت متوقفة عن العمل بالفعل وقت الهجوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

في غضون ذلك؛ نوهت مجموعة القرصنة “كنجشك درنده” (العصفور المفترس) باختراق شركات: خوزستان، ومباركه أصفهان، وهرمزكان للصلب، ونشرت مقاطع فيديو وصورا لعملية القرصنة، بما في ذلك كاميرات المراقبة.

وأشارت المجموعة في قناتها إلى أن سبب مهاجمة هذه الشركات هو الرد على “قمع النظام الإيراني”. وكتبت أن صناعة الصلب الإيرانية مستمرة في العمل رغم العقوبات الدولية.

الكلمات الدلالية:
الصلب الإيرانية العصفور المفترس عقوبات دولية هجوم سيبراني

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