«وإنا له لحافظون».. حريق يلتهم مسجدًا في مصر والنيران لم تمس المصاحف

تواصل – فريق التحرير :

اندلع حريق هائل في أحد المساجد بمحافظة بورسعيد المصرية، وذلك بسبب سقوط جهاز طارد الحشرات الطائرة على أرضية المسجد، ما أدى إلى ندلاع النيران بالمسجد.

والتهمت النيران أجزاء كبيرة من المسجد، قبل أن تصل سيارة الإطفاء ويقوم الأهالي بالسيطرة على الحريق.

لكن ما لفت الانتباه وجعل الجميع يقول “سبحان الله”، هو عدم تعرض المصاحف الموجودة في المسجد إلى أي أضرار، حيث لم تمسها النار رغم ان النيران التهمت ما فوقها وأسلفها من محتويات.

صورة للمسجد .. ارشيفية

ونقل- موقع صدى البلد- عن أحد المشاركين في الإطفاء ويدعى صبحى محمد عامل المسجد، قوله إن الحريق نتج عن سقوط صاعق ناموس كهربي على أحد تكييفات المسجد ليتسبب فى اشتعال النيران.

وأوضح عامل مسجد بورسعيد، أن الخسائر شملت احتراق نافذة وتهشم زجاجها ومساحة من سجاد المسجد اسفل التكييف و الصاعق و حامل أحذية مشدد أن تبارى الأهالي فى الإطفاء كان سبب فى عدم امتداد النيران الي باقي صحن المسجد .

وكشف صبحي محمد عامل المسجد أن إرادة الله تجلت خلال الحريق بأن حفظ لوحة تحمل أسماء الله الحسنى كانت أسفل التكييف المشتعل لم تمسسها النيران برغم احتراق ما حولها بالكامل .

وأضاف عامل مسجد بورسعيد قائلا :”جاءت ثاني آيات المولى عز وجل بأن حفظ كتابه الكريم موضحا أن النيران تجاوزت أرفف خشبية وضعت عليها كتب القرآن الكريم الخاصة بالمسجد ولم تمسها النيران لتحرق حامل الأحذية التى يليها مباشرة فى مشهد يؤكد أن الله عز وجل حافظ لكتابه الكريم”.