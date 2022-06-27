«الإرشاد الزراعي» يوجه نصيحة مهمة للمزارعين بمختلف مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

وجهت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة نصيحة مهمة للمزارعين بمختلف مناطق المملكة.

وقالت إدارة الإرشاد الزراعي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل البدء في عملية رش المبيدات يجب التأكد من كفاءة جهاز الرش من حيث توزيع المبيد، ومعدل الرش”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحديث حظر وتقييد 341 نوعًا من المبيدات الزراعية استنادًا على قانون نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “حرصًا من الوزارة على الصحة العامة للإنسان والحيوان والأنشطة الزراعية، تحديث حظر وتقييد 341 نوعًا من المبيدات الزراعية”.

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه يمكن الاطلاع على القائمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

في سياق متصل، أعلنت وزارة البيئة، أنه تم السماح بتداول 5 أنواع منها لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ صدور القرار.