كيف يتم صرف الأدوية للمرضى التابعين للمستشفيات الجامعية حال عدم تواجدها في صيدلية المستشفى؟

تواصل – فريق التحرير :

تفاعل حساب “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة، مع سؤال أحد المواطنين حول آلية صرف الأدوية حال عدم توافرها بصيدليات المستشفيات الجامعية.

وقال المواطن في سؤاله :” هل يوجد آلية لصرف الأدوية للمرضى التابعين للمستشفيات الجامعية، ولا يتوافر الدواء في صيدلية المستشفى؟”.

وردت الوزارة، عبر الحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يتم صرف الأدوية في حال المراجعة لدى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات، مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.