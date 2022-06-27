الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
كيف يتم صرف الأدوية للمرضى التابعين للمستشفيات الجامعية حال عدم تواجدها في صيدلية المستشفى؟
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الصحة

كيف يتم صرف الأدوية للمرضى التابعين للمستشفيات الجامعية حال عدم تواجدها في صيدلية المستشفى؟

كيف يتم صرف الأدوية للمرضى التابعين للمستشفيات الجامعية حال عدم تواجدها في صيدلية المستشفى؟
٠٥:٤٤:١٧ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تفاعل حساب “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة، مع سؤال أحد المواطنين حول آلية صرف الأدوية حال عدم توافرها بصيدليات المستشفيات الجامعية.

وقال المواطن في سؤاله :” هل يوجد آلية لصرف الأدوية للمرضى التابعين للمستشفيات الجامعية، ولا يتوافر الدواء في صيدلية المستشفى؟”.

وردت الوزارة، عبر الحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يتم صرف الأدوية في حال المراجعة لدى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات، مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

الكلمات الدلالية:
الأدوية السعودية المستشفيات الجامعية وزارة الصحة

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