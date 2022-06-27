يمكنها إجراء المكالمات.. «ريلمي» تصدر ساعة ذكية بمميزات متعددة

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بمميزات متعددة، وإمكانات جديدة، أطلقت شركة “ريلمي” أحدث إصداراتها، وهي ساعة ذكية تتصل بالهاتف، ويمكنها إجراء المكالمات عن طريق البلوتوث.

وأوضحت الشركة الصينية المتخصصة في التكنولوجيا أن الساعة الذكية الجديدة تمتاز أيضًا بمقاومة الماء وفقًا لفئة الحماية IP68، ومن ثم يمكن استخدامها أثناء السباحة.

وتحتوي الساعة الجديدة من “ريلمي” على شاشة TFT LCD قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل وحد أقصى لشدة لسطوع يبلغ 450 نيت، مع إمكانية تخصيص التصميم بأكثر من 100 شكل للمينا.

وحسبما أوضح موقع “صوت بيروت إنترناشيونال”، فإن شاشة الساعة محاطة بإطار من الألومنيوم باللون الأسود أو الفضي، وتزن الساعة الذكية 46 جرامًا، وتأتي مع سوار سيليكون بأحد لونين الأسود أو البيج.

كما تحتوي الساعة على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2). وتشمل الوظائف الصحية الأخرى مراقبة مستوى التوتر النفسي وجودة النوم وتمارين التنفس وتتبع النشاط. ويتوفر أكثر من 100 وضع رياضي مختلف.

وتسمح شحنة واحدة للبطارية بمدة تحدُّث تصل إلى 10 ساعات. وتستمر البطارية في العمل لفترة تصل إلى 7 أيام.