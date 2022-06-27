تراجع 162 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11427 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 85.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11427.26 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء، لسوق الأسهم، 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 427 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العمران، وأميانتيت، وأنابيب السعودية، وعذيب للاتصالات، والكثيري الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: دار الأركان، وبحر العرب، وصادرات، والأسماك، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و10%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، والراجحي، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: رتال، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، ومتطورة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 433.38 نقطة ليقفل عند مستوى 20248 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 577 مليون سهم تقاسمتها 2426 صفقة.