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عدد غير متوقع لأقلام فارغة جمعها موظف طيلة عقود.. وهكذا علّق المغردون (صورة متداولة)
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عدد غير متوقع لأقلام فارغة جمعها موظف طيلة عقود.. وهكذا علّق المغردون (صورة متداولة)

عدد غير متوقع لأقلام فارغة جمعها موظف طيلة عقود.. وهكذا علّق المغردون (صورة متداولة)
٠٤:٥٤:١٩ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لموظف كان يجمع أقلامه الفارغة بعد أن استعملها طوال فترة عمله.

وأوضحت الصورة المتداولة، الموظف الذي جمع كل الأقلام الفارغة التي استخدمها أثناء فترات عمله طوال عمره، حيث رتبها بشكل مذهل، ووضعها على هيئة مجموعات ولفائف، واضعًا إياها على مكتبه في صورة أذهلت نشطاء مواقع التواصل.

وتفاعل المغردون مع الصورة المختلفة والنادرة وغير المألوفة، بشئ من الدهشة والتقدير لفعل هذا الموظف الذي استطاع الاحتفاظ بأقلامه بعد ما فرغت أثناء عمله، وجمعها كلها لديه من باب الذكرى.

وتباينت ردود فعل المغردين بين مندهش من فعل الموظف، وبين معجب بالأمر، حيث غرد أحد النشطاء على حسابه في “تويتر”، أنه ينسى آخر قلم كتب به في أقرب امتحان له، بينما قال آخر: ” أنا القلم ما يبقى يومين معه ويضيع”.

ونشر أحد النشطاء على صفحته، أنه يغبط الموظف المجتهد، وأنه يضيع الهوية الوطنية إلى أكثر من ٩ مرات، وأنه يتعجب لحفظ هذا الرجل لكل كبيره وصغيره، مؤكدًا أن هذا إتقان وعدم نسيان.

وقال آخر: “إنه لشيء جميل أن يخلص الشخص وما يقصر في عمله ويقوم بواجباته بكل تفانٍ، وأن هذا الرجل مثال الاجتهاد والتفاني، وأنه يستحق التكريم وبقوة، فله كل التحية والتقدير.

وأشار أحد رواد مواقع التواصل، إلى أن هذه الأقلام تشهد لهذا الموظف، وأنه يسأل الله أن تكون شاهدة له لا عليه، وأن يكون حبر هذه الأقلام قد انتثر للتفريج والتنفيس والتيسير على عباد الله.

الصورة

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أقلام فارغة صورة متداولة مواقع التواصل موظف

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