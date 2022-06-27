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بـ 21 خدمة جديدة.. “ناجز” يُقدم خدماته لمليون مستفيد خلال العام الجاري
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بـ 21 خدمة جديدة.. “ناجز” يُقدم خدماته لمليون مستفيد خلال العام الجاري

بـ 21 خدمة جديدة.. “ناجز” يُقدم خدماته لمليون مستفيد خلال العام الجاري
٠٤:١٨:٣٥ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل، أن إجمالي المستفيدين من خدماتها العدلية المقدمة رقميًا عبر تطبيق الأجهزة الذكية ” ناجز”، تجاوزوا مليون مستفيد، خلال العام الجاري 2022م.

وأوضحت أن تطبيق ناجز، شهد خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، أهمها:

1-  كتابات العدل المتنقلة.

2 – إتاحة تحميل صك الحكم.

3 – التحقق من صك حكم.

4 – الاستعلام عن طلبات التنفيذ.

5 – خدمة المواعيد، ” حجز موعد والاستعلام عن موعد”.

6 – خدمات التحقق، ” فواتير فرجت وحالة اجتماعية و وكالة ومعاملة”.

7 – خدمات مأذوني الأنكحة، “طلب ترخيص وتجديد رخصة وإعادة قيد”، مع توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الخدمات استخدامًا في التطبيق شملت:

1 –  خدمات الاستعلام عن القضايا.

2 – الاستعلام عن العقارات.

3 – حجز موعد مع مرفق عدلي.

4 – التحقق من فواتير فُرجت.

5 – التحقق من حالة اجتماعية.

6 – طلب ترخيص مأذون.

7 – خدمة كتابات العدل المتنقلة.

وأكدت أن “ناجز” يتميز بالكثير من الخصائص؛ إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على التطبيق للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد، مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليه، كما أن التطبيق يُغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.

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