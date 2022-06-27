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زعماء مجموعة السبع يسخرون من بوتين.. والرئيس الأمريكي يثير الجدل مجددًا

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زعماء مجموعة السبع يسخرون من بوتين.. والرئيس الأمريكي يثير الجدل مجددًا

زعماء مجموعة السبع يسخرون من بوتين.. والرئيس الأمريكي يثير الجدل مجددًا
٠٤:٤٣:٣١ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

التقطت عدسات الكاميرات، أثناء انعقاد اجتماعات قادة وزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبار، اليوم، في قصر إلمو بألمانيا، حوارًا دار بين الزعماء السبعة، سخروا خلاله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وظهوره المتكرر وهو يسبح عاري الصدر، أو يركب الخيل، ويستعرض قوته.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضًا، وأعقب: “يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتين” مما دفع بعض الزعماء للضحك.

وردّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول: “ركوب الخيل بصدرٍ عار” في إشارة لما يفعله بوتين، وتفاعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالقول: “نعم.. ركوب الخيل هو الأفضل”.

وأشار رؤساء مجموعة السبع إلى ظهور الرئيس الروسي عدة مرات وهو عاري الصدر، أو مستعرضًا قوته بالسباحة أو ركوب الخيل.

وفي الجلسة ذاتها، ظهر الرئيس الأمريكي جو بادين في موقف محرج جديد، وأثار جدلاً جديدًا حول تصرفاته، وفيما كان المصور يلتقط الصور لقادة المجموعة قبيل بدء اجتماعهم، لم يسمع بايدن طلب المصور للنظر إلى الكاميرا، فبادر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان يجلس قربه بالقول: “استدر يا جو”، وأشار إليه بيده.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، عن ورقة مكتوبة ظهرت في يد الرئيس الأمريكي، خلال اجتماع بشأن الطاقة البديلة، كتبت عليها تعليمات تفصيلية، بأن يدخل ويلقي التحية على الحضور، وأن يجلس في مقعده، وأن يدلي بتصريح قصير مدته دقيقتان، وأن يطرح سؤالاً على رئيسة اتحاد العمال، وهكذا إلى أن يأتي وقت خروجه من القاعة.

ولم يتوقف بايدن عن إثارة الجدل بخصوص المواقف المحرجة التي يتعرض إليها، والتي كان آخرها سقوطه من فوق دراجة أثناء تحية مؤيديه، وفي ظهور لاحق، سألته مذيعة عن صحته، مشيرة إلى سقوطه من فوق الدراجة، فأجابها بايدن بالقفز عدة مرات من على الأرض ليبرهن لها أنه بخير.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا بوريس جونسون جاستن ترودو جو بايدن فلاديمير بوتين مجموعة السبع

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