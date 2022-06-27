الشروط ورابط التقديم.. وزارة البيئة تطرح 150 وظيفة بمختلف مناطق المملكة

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 150 وظيفة، بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات، “الإدارية والقانونية والتقنية والفنية والمالية والهندسية” في مختلف مناطق المملكة، وذلك بناءً على الشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون من أبناء المملكة.

2- أن يكون لائقًا صحيًا.

3 – أن يكون حسن السيرة السلوك.

4 – ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

5 – توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

6 – توفر اختبار اللغة الإنجليزية، “TOFEL, IELTS, step”، وإرفاق درجة الاختبار.

7- ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

* ملحوظة:

وأوضحت الوزارة أنه سيتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مؤكدة الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

* التقديم:

رابط التقديم والمصدر (اضغط هنا)

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