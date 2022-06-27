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بيان قمة السبع: سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر

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بيان قمة السبع: سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر

بيان قمة السبع: سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر
٠٤:٠٧:٥٥ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت قمة مجموعة السبع، المقامة في ألمانيا، اليوم، بيانًا، تعهدت من خلاله بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “مهما تطلب الأمر”، وإمدادها بالدعم والسلاح الذي تحتاجه في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقال البيان: “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها طالما لزم الأمر”، وشدد قادة الدول السبع الكبار، على إعادة تأكيد الوحدة الغربية، وزيادة الضغط على روسيا، فيما تتصاعد الحرب في أوكرانيا وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في كل أنحاء العالم.

وطلب الزعماء المجتمعون في إلمو، من روسيا، السماح بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا لتجنب تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وأورد البيان: “دعوة روسيا بشكل عاجل إلى وقف هجماتها على المنشآت الزراعية والنقل من دون قيد أو شرط، والسماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود”.

وأوضح البيان أن: “أوكرانيا وحدها من يقرر بشأن أية تسوية مستقبلية بعيدًا عن أي ضغط أو تأثير خارجي”، وفي الوقت نفسه لفت البيان إلى التزام الدول تجاه كييف، وتابع: “ملتزمون بتنسيق الجهود للوفاء بالمتطلبات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية.. ملتزمون بتقليل إيرادات روسيا بما في ذلك من الذهب”.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا أوكرانيا الحرب الروسية جو بايدن فولوديمير زيلينسكي قمة مجموعة السبع

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