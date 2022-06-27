الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تُعاين المنشآت لتتأكد من سلامة غذاء ضيوف الرحمن
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بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تُعاين المنشآت لتتأكد من سلامة غذاء ضيوف الرحمن

بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تُعاين المنشآت لتتأكد من سلامة غذاء ضيوف الرحمن
٠٣:٣٤:٠٠ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تقوم على مدار الساعة برقابة مكثفة وفحص دقيق، لمعاينة المنشآت الغذائية والتأكد من جودة وسلامة غذاء ضيوف الرحمن.

وأوضحت خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه انطلاقًا من دورها الرقابي خلال موسم الحج، تستمر الجولات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية، ومعاينة منتجات الغذاء لضيوف الرحمن، بأحدث الوسائل والتأكد من تطبيق أعلى المعايير والمواصفات في تصنيعها، والبيئة المناسبة لتخزينها.

وأكدت أنها من خلال حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية، فإنها حريصة على رصد وتقصي المخالفين لمعايير ومواصفات جودة غذاء حجاج بيت الله الحرام، حتى تصل بهم بأمان.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة، أنها تمكنت في الميناء الجاف بمدينة الرياض، من ضبط منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، والذي اتضح من مكوناتها وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها، وأنه بناءً على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها 19 طنًا.

الكلمات الدلالية:
الحجاج الهيئة العامة للغذاء والدواء جولات رقابية سلامة الغذاء ضيوف الرحمن

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