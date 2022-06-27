الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بمصنع جديد في الصين.. «بي إم دبليو» تنافس “تيسلا” على السيارات الكهربائية
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بمصنع جديد في الصين.. «بي إم دبليو» تنافس “تيسلا” على السيارات الكهربائية

بمصنع جديد في الصين.. «بي إم دبليو» تنافس “تيسلا” على السيارات الكهربائية
٠٣:٤١:٣٥ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

افتتحت الشركة الألمانية “بي إم دبليو BMW” مصنعًا جديدًا في الصين، تبلغ تكلفته 2.2 مليار دولار، بغرض تسريع إنتاج السيارات الكهربائية في الوقت الذي تحاول فيه اللحاق بشركة “تيسلا” والمنافسين المحليين.

وصمم المصنع، الذي أنشأ  ليديا في مدينة شنيانج الشمالية الشرقية بمقاطعة لياونينج، ليكون قادرًا على إنتاج السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات فقط وفقًا لطلب السوق عبر خطوط التصنيع المرنة، وهو الثالث مع مصانع تيكسي ودادونج.

وبدأت “بي إم دبليو” في إنتاج سيارة i3، التي تعد أول سيارة سيدان رياضية كهربائية بالكامل ومتوسطة الحجم للسوق الصيني، في مصنع ليديا في شهر مايو. ويزيد ذلك في العام المقبل من عدد نماذجها الكهربائية المتوفرة للعملاء الصينيين إلى 13.

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بي إم دبليو في الصين: “يظهر توسع بصمتنا الإنتاجية في الصين أننا نستعد لمزيد من النمو في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، ونحن واثقون من آفاق الصين الطويلة الأجل”.

وأضاف: “نعمل على تكثيف جهودنا في مجال التنقل الإلكتروني، ونهدف إلى جعل أكثر من ربع مبيعاتنا في الصين كلها كهربائية بحلول عام 2025. مع توسيع قاعدة إنتاجنا وتحديثها في شنيانغ، نحن الآن على استعداد لخدمة الطلب المتزايد في السوق على التنقل الكهربائي في الصين”.

الكلمات الدلالية:
الصين تكنولوجيا السيارات سيارات كهربائية شركة بي إم دبليو شركة تسلا

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