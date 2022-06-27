روسيا العاجزة عن سداد الديون.. هل وقع الدب في المصيدة؟

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مع انتهاء المدة لدفع فائدة بقيمة 100 مليون دولار، تخلفت روسيا عن سداد ديون بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن من الزمان.

ما حدث أن روسيا لديها الأموال اللازمة وكان لديها نية الدفع، لكن العقوبات المفروضة عليها جعلت من المستحيل إيصال المدفوعات للدائنين الدوليين، وفق وول ستريت جورنال.

التأثير الاقتصادي

وترى الصحيفة أنه من غير المتوقع أن يكون للتخلف عن السداد تأثير واسع النطاق على الاقتصاد الروسي، حيث خفضت روسيا الاقتراض الأجنبي في السنوات الأخيرة، ما جعلها أقل اعتمادًا على رأس المال الأجنبي، لكن على المدى البعيد، فإن التخلف عن السداد من شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا العودة إلى الأسواق المالية الدولية.

وتداولت السندات الروسية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بعد الغزو للأراضي الأوكرانية، في إشارة إلى أن المستثمرين اعتقدوا أن التخلف عن السداد أمر محتمل.

ورغم امتلاك روسيا الكثير من الأموال من بيع النفط والغاز، لكن الحكومات الغربية المتحالفة مع واشنطن عطلت قدرة الكرملين على الاستفادة من الحسابات المصرفية الأجنبية أو استخدام شبكات الدفع عبر الحدود لنقل الأموال.

كما أن عجز روسيا عن السداد قد يضطر الدائنين اللجوء إلى القضاء لمحاولة الحصول على أموالهم.

هل تخلفت روسيا عن سداد ديونها من قبل؟

وكان آخر مرة فشلت روسيا فيها بسداد ديونها الخارجية خلال الثورة البلشفية عندما تهرب فلاديمير لينين، الزعيم الشيوعي، من دفع ديون الإمبراطورية الروسية.

روسيا أيضا تخلفت عن سداد سنداتها المقومة بالروبل خلال أزمة مالية في عام 1998، لكنها كانت قادرة على مواكبة دفع ديونها الخارجية في ذلك الوقت.

التأثير السياسي

روسيا لم تحقق أهدافاً من حربها ضد اوكرانيا سوى احتلال مناطق محاذية للحدود بين البلدين، ومدينة واحدة تماماً وهي خيرسون؛ وأخرى بشكل شبه تام ماريوبول، كما أن تقدمها في الشرق بطيء ومكلف للغاية، وخطوة عجزها عن السداد وخنق اقتصادها عالميا، يزيد من عزلتها السياسية والاقتصادية، عدا صديقتيها الكبريين (الصين والهند) ، كما أن الخطوة ستخلق تحديات جديدة أمام الشارع الروسي الخائف من مخاطر انهيار عملته.

الغرب بقيادة الولايات المتحدة يراقب المشهد وينتظر الخطوة القادمة من موسكو، بالتزامن مع تكثيف دعمه وتأييده لأوكرانيا في حربها، ونصب الفخاخ تلو الأخرى لـ”عرقلة” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزهو بانتصار يراه الغرب “إنكسارًا”.