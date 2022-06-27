«الغرفة الدولية» تتبنى مشروعًا رقميًا دوليًا تصل صفقاته السنوية المتوقعة إلى مليار دولار أمريكي

تواصل – واس:

وافقت منظمة غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي للغرف التجارية على مشروع مبادرة غرفة التجارة الدولية لإنشاء أربع منصاتٍ رقميةٍ دولية تصل صفقاتها السنوية المتوقعة حوالي مليار دولار أمريكي سنويًا وإيراداتها المتوقعة لغرفة التجارة الدولية ومنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

صرَح بذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة وممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف بن عبدالله التركي، عقب زيارة وفد الغرفة لعاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي) للمشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي لمنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإقليمي للأمريكيتين والمشاركة في مؤتمر محكمة التحكيم الدولية.

وأوضح التركي أن المنصات الأربع ستكون باللغات المعتمدة للمنظمة بالإضافة إلى اللغة العربية، وستسهم في نشر سياسات وقوانين واتفاقيات التجارة الدولية، والقوانين التجارية المرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم قرابة 142 دولة، واستعراض للمناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية لدول مجموعة العشرين علاوةً على عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى إيجاد نقطة وصل بين العرض والطلب للشركات والعملاء لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

من جهته، أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك هيثم المالكي أن دولة المكسيك تربطها علاقة متينة مع المملكة تمتد لأكثر من سبعين عاماً تقريباً، مفيدًا أن دولة المكسيك من الدول الجاذبة للاستثمار وتتمتع بميز تنافسية عادلة ويوجد بها فرص استثمارية واقتصادية وتجارية، والحكومة المكسيكية توفر جميع الخدمات والتسهيلات والإجراءات التي تتيح بيئة الأعمال الآمنة والمحفزة، معرباً عن أمله في تنمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والمكسيك وزيادة التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.