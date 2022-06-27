الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

وضع مواطن يده عليها.. أمانة جدة تستعيد أرضًا بمساحة 5570 مترًا

وضع مواطن يده عليها.. أمانة جدة تستعيد أرضًا بمساحة 5570 مترًا
٠٢:١١:٥٦ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

استعادت أمانة محافظة جدة أرضًا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570متراً مربعاً، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وبيّنت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكناً للعمال وورشة مدعياً ملكيته له بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

الكلمات الدلالية:
المملكة امانة جدة جدة حديقة

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