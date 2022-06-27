تعليق روسي عاجل: التصعيد الياباني لن يمر من دون رد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن السفير الروسي في اليابان، أن العقوبات التي أعلنت عنها طوكيو اليوم هي قصيرة النظر وتضر اليابان نفسها، مؤكدًا أن التصعيد الياباني لن يمر من دون رد.

وأوضح الكرملين، أن الأموال الروسية في الخارج تم حظرها بشكل غير قانوني، وأي محاولة لاستخدام الأموال الروسية في الخارج بطريقة ما ستكون سرقة مباشرة، موسكو غير موافقة على اعتبار الغرب روسيا دولة مفلسة بسبب عدم دفع الديون الخارجية.

فيما أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الجوع سلاح حرب، وأنه لا يمكن السماح باستمرار حصاره للحبوب الأوكرانية.

من ناحيته، طالب الرئيس الأوكراني، مجموعة السبع بأنظمة دفاع مضاد للطيران وضمانات أمنية والمساعدة في تصدير الحبوب.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليابانية، أنها بصدد توسيع عقوباتها ضد روسيا، وذلك بتجميد أصول 70 شخصا وكيانا روسيا إضافيا، فضلا عن حظر الصادرات إلى 90 كيانا مرتبط بالصناعات الدفاعية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن رئيس الوزراء الياباني، أن طوكيو بصدد توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا وستجمد أصول 70 شخصا وكيانًا إضافيًا، وتحظر الصادرات إلى 90 كيانًا مرتبطا بصناعة الدفاعات العسكرية”.

وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت عددًا من العقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية الروسية غير المبررة في أوكرانيا، حيث تم تجمد أصول أفراد ومنظمات روسية.