“آبل” تتصدر سوق الهواتف الذكية.. وتفاجئ العالم بحزمة من الأجهزة

تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت حصة الشركة الأمريكية العملاقة “آبل” نسبة 62%، في الربع الأول من عام 2022، لتستحوذ على الحصة الأكبر في سوق الهواتف الذكية المميزة في العالم.

وتفوقت “آبل” على “سامسونج” التي تقلصت حصتها التسويقية بنسبة 8% على أساس سنوي، رغم تحقيق انتشار كبير، بفضل الهاتف الجديد Galaxy S22 Ultra.

فيما أوضح تقرير صادر عن موقع “Counterpoint Research”، أن سامسونج مازالت تسيطر على المركز الثاني بحصة سوقية بنسبة 16%، ولقد كان هاتف Galaxy S22 Ultra الأكثر مبيعاً بين هواتف الأندوريد في 2022.

أيضاً تستمر كلاً من OPPO و Vivo و Xiaomi في السيطرة على مراكزهم في الأسواق العالمية، بينما انخفضت حصة هواوي السوقية بشكل كبير لتصل إلى 3% فقط في الربع الأول من 2022.

وفي الوقت ذاته، كشفت “بلومبرج” أن “آبل” تستعد لإطلاق عدد من الأجهزة في مجالات الهواتف الذكية والـ”آيباد”، وكذلك الساعات الذكية.

وتشمل الأجهزة المزمع إطلاقها 4 أنوع من طراز “آيفون 14″، ومجموعة من الحواسيب اللوحية “آيباد”، و3 ساعات ذكية، فضلا حواسيب جديدة من طراز “ماك”، وكذلك تشمل قائمة الأجهزة الجديدة مكبر الصوت اللاسلكي “هوم بود”، وتلفزيون “أبل” المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.

وبحسب “بلومبرج”، فإن عزم “أبل” على إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنويا في شهر يونيو الجاري.